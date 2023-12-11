Медики назвали число жителей Карелии, попавших в БСМП за минувшую осень

С 1 сентября по 30 ноября в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи обратилось более 11 тысяч человек,

Из них госпитализировано более четырех тысяч, рассказали в паблике больницы.



Ежедневно приемное отделение принимает в среднем 140 человек, большая часть людей нуждается в осмотре хирургов и терапевтов.



Бригадами скорой помощи доставляется всего 30% пациентов, еще 25% направляют из поликлиник, а 45% приходят самостоятельно. Последний показатель за последние годы значительно вырос, заявили медики. Из числа обратившихся более половины не нуждаются в госпитализации.



Напомним, РБ СЭМП - это больница экстренной помощи, однако из-за того, что обращения людей далеко не всегда носят оперативный характер, возникают очереди, что вызывает недовольство у граждан.



Медики призвали людей обращаться за помощью в поликлиники, где специалисты окажут помощь на амбулаторном этапе.