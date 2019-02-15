Медики предупредили о смертельной опасности недосыпа

Врачи Общеклинической больницы Массачусетса рекомендуют спать не менее семи часов в сутки.

В противном случае может возрасти риск инсульта, пишет "Московский комсомолец".

К таким выводам специалисты пришли после проведенного исследования на мышах. Опыты проводились над двумя группами грызунов. Одни в ходе эксперимента непрерывно спали более семи часов, других постоянно будили. Выяснилось, что у второй группы мышей возрос уровень лейкоцитов (моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов) и произошло увеличение атеросклеротических бляшек.

В ходе эксперимента специалисты обнаружили в головном мозге гормон гипокретин, связанный с вырабатыванием белых кровяных клеток в костном мозге во время сна.

Смертельно опасные изменения в организме возникали именно из-за пониженного содержания данного гормона.