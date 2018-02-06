Медики раскрыли связь горячего чая с опасным заболеванием

Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода, к такому выводу пришла группа китайских ученых, их работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Медики на протяжении девяти лет изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них был выявлен 1731 случай рака пищевода.

Ученые установили, что подобная онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. В то же время рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.

Авторы исследования полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологий. Они призывают людей осторожно относиться к чрезмерно горячим жидкостям, в особенности в случае одновременного употребления табака и алкоголя.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, согласно которому употребление алкоголя повышает вероятность семи видов рака: рака кишечника (толстой и прямой кишки), рака молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла, пишет РИА Новости.ИА Новости https://ria.ru/science/20180206/1514042730.html

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