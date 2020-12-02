Медицинский диагноз теперь можно выяснить онлайн с помощью искусственного интеллекта

По словам собеседника издания, сервис позволит людям понять, нужно ли им обращаться к врачу. Пользователь должен перечислить в сервисе симптомы в свободной форме, после этого она представит три наиболее вероятных диагноза. Собеседник издания отметил, что точность распознавания диагноза варьируется от 75 до 91%.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".