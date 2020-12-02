Медицинский диагноз теперь можно выяснить онлайн с помощью искусственного интеллекта

Входящие в структуру "Сбера" компании запустили онлайн-сервис постановки предварительного медицинского диагноза с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "СберЗдоровья". Среди разработчиков — "СберЗдоровье", "СберМед ИИ" и "Лаборатория по искусственному интеллекту".
По словам собеседника издания, сервис позволит людям понять, нужно ли им обращаться к врачу. Пользователь должен перечислить в сервисе симптомы в свободной форме, после этого она представит три наиболее вероятных диагноза. Собеседник издания отметил, что точность распознавания диагноза варьируется от 75 до 91%.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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