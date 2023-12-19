Медорганизации Карелии получили более тысячи единиц оборудования благодаря нацпроекту

С 2019 года для республики приобрели современное эндоскопическое, ультразвуковое, лабораторное и многое другое оборудование.

Более 1 000 единиц оборудования получили медорганизации Карелии по президентскому нацпроекту «Здравоохранение», сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, главная цель нацпроекта — повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан России.

Благодаря нацпроекту с 2019 года для медицинских организаций Карелии приобрели 1 067 единиц новой техники. В списке — спиральные компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, современное эндоскопическое, ультразвуковое, лабораторное и многое другое оборудование.

Федеральная поддержка позволила заметно дооснастить карельскую онкослужбу. С 2019 года специалисты получили 100 единиц дорогостоящего оборудования, позволяющего проводить высокоточное и эффективное лечение по самым современным методикам.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В. А. Баранова и первичные сосудистые отделения в районах Карелии поступила 161 единица новейшего оборудования. В помощь специалистам, оказывающим медицинскую помощь детям, приобрели 24 единицы рентгеновской и другой диагностической техники.

Еще 782 единицы медицинского оборудования закупили для центральных районных больниц и поликлиник Петрозаводска по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая также включена в профильный нацпроект.

«Хорошее оснащение — очень важная составляющая в организации работы медицинских организаций. Новая техника позволяет более точно и быстро выявлять заболевания и успешно проводить сложные хирургические операции, помогает специалистам в реабилитации пациентов на разных этапах лечения, способствует улучшению прогноза и качества жизни больных, а также снижению смертности от причин, предотвращаемых медицинским вмешательством», — отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Работа по нацпроекту продолжится в 2024 году, отметили в источнике.