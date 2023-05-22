Медработница в Петрозаводске брала деньги от пациентов за ложные сведения о вакцинации против COVID-19

Медработника в Петрозаводске осудили условно за ложные сведения о вакцинации против коронавируса в отношении девяти пациентов.

Вступил в законную силу приговор медицинской работнице в Петрозаводске, которую осудили за ложные сведения, внесенные в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Карелии.



Ранее суд установил, что с августа по ноябрь 2021 года женщина получила деньги от девяти пациентов за то, что она прописала их в регистре как вакцинированных.



Медработник внесла ложные данные в «критическую информационную инфраструктуру России, которая охраняется государством».



Приговор Петрозаводского горсуда - два года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев.