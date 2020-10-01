Медведь без намордника напал на дрессировщика и его сына

Медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего ребенка в подмосковном цирке в Реутове; хищник мог быть без намордника.

Медведя, напавшего на дрессировщика и его сына в цирке в подмосковном Реутове, по предварительным данным, вели в клетку без намордника после представления, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что медведь напал на дрессировщика и его ребенка в подмосковном цирке-шапито в Реутове при репетиции выступления. На данный момент проводится доследственная проверка по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.

"По предварительным данным следствия, 1 октября в городе Реутов на территории цирка-шапито после представления дрессировщик вёл медведя в клетку. Дикий зверь в этот момент был без намордника. В результате за кулисами медведь напал на дрессировщика и его десятилетнего сына. Характер травм и степень их тяжести в настоящее время уточняются", - сообщила Врадий.