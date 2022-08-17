Медведь напугал жителей Древлянки в Петрозаводске

Колосапый гулял рядом с домами на окраине микрорайона Древлянка.

В минувшую субботу, 20 августа, рядом с проездом Финский, 5, в 400 метрах в сторону Лососинового шоссе, гулял медведь. Обеспокоенные петрозаводчане сообщили об этом в ЕДДС Петрозаводска, рассказал сегодня на планерном совещании в администрации города директор единой диспетчерской службы Вадим Измайлов.

«Информация была передана для принятия мер», — отметил Измайлов.

Ранее петрозаводчане встретили семейство медведей в километре от въезда в город со стороны Лососинного.