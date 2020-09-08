Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход всем жителям России

Замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране "базового гарантированного дохода граждан" - минимальных выплат всем, независимо от уровня жизни.

"Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения", - сказал Медведев, чьи слова цитирует ТАСС.

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