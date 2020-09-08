Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Актера Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 11
08.09.2020 13:00
Водителя госпитализировали в БСМП Петрозаводска после группового ДТП (ВИДЕО) 2
08.09.2020 16:44
Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос" 2
08.09.2020 11:17
Огромная пробка образовалась на Кукковском мосту в Петрозаводске из-за ДТП (ВИДЕО) 3
08.09.2020 16:54
В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода-нарушителя (ВИДЕО) 3
08.09.2020 10:51

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход всем жителям России

Новости. Общество
09:04, 09 Сентября 2020
фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Загрузка...

Замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране "базового гарантированного дохода граждан" - минимальных выплат всем, независимо от уровня жизни.

"Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения", - сказал Медведев, чьи слова цитирует ТАСС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-09-09 09:57:32
И чем дальше он будет от должности, где мог что-то решить, тем чаще будет радовать нас новыми, гениальными прожектами...
кир
2020-09-09 10:09:45
Leopol'd, ты кто, утренний бездельник?
елпидифор
2020-09-09 09:50:25
Он уже много наобещал, когда был "при исполнении". Теперь, как голимому партийцу, можно обещать вдвое больше. Нет - втрое!
карел
2020-09-09 09:24:55
Кто это опять . зачем он здесь ??
кир
2020-09-09 09:35:14
карел, а ты кто и зачем?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»