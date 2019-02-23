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Новости. Общество
14:57, 23 Февраля 2019
фото: Pixabay.com

Медведев распорядился выдать жилищные сертификаты военнослужащим, сотрудникам МВД и переселенцам с Крайнего Севера

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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выдать в 2019 году государственные жилищные сертификаты на сумму 16,24 млрд рублей, сообщает РБК.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Документ внесло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в этом году выдадут 7151 сертификат. Их получат военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, которым предстоит увольнение со службы; люди, пострадавшие при радиационных авариях и катастрофах; вынужденные переселенцы, а также переселенцы с Крайнего Севера и с территории Байконура.

В 2018 году правительство выделило 7273 жилищных сертификата, что на 122 документа больше, чем рассчитано на 2019 год. Однако при этом общая сумма составляла 14,87 млрд руб., что на 1,37 млрд руб. меньше суммы текущего года, пишет РБК.

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