Медведи по-прежнему держат в страхе жителей поселка на севере Карелии

Медведица с медвежонком оставили следы на снегу по всей Чупе, местные жители боятся выходить из домов.

Карельский поселок, страдающий от нашествия медведей на протяжении двух недель, вновь на осадном положении. Медведица с медвежонком свободно гуляет по Чупе. Накануне животные оставили следы на снегу по всему поселку. Фото со следами появилось в паблике "Чупинград".

Местные жители возмущены сообщениями властей о ликвидации медведей, которые пугали население. Люди не чувствуют себя защищенными, поскольку медведи по-прежнему ходят по поселку и его окрестностям.

Напомним, 18 октября Минприроды сообщило о том, что застрелили одного из медведей в северном поселке. Но местные жители рассказали "Столице на Онего", что медведь, который был застрелен на севере Карелии, погиб в 40 км от Чупы, а два других еще бродят в окрестностях поселка.

Минприроды Карелии напоминает, что, если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного министерства по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. Министерство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками.