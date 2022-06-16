Медведица с двумя медвежатами пугает жителей микрорайона Петрозаводска

Жители ТИЗ Усадьба жалуются на медведицу, гуляющую по микрорайону с медвежатами.

В ЕДДС Петрозаводска стали поступать обращения по вопросам встречи людей с дикими животными. Так, у дома № 22 по улице Онежской флотилии горожане встретили лису, а в ТИЗ Усадьба — медведицу с двумя медвежатами. Об этом сообщили в понедельник, 27 июня, на планерном совещании в администрации города.

«Информация была передана в Министерство природных ресурсов и экологии, полицию для принятия мер», — заявил представитель ЕДДС Петрозаводска на планерке.

По словам горожан, медведица в ТИЗ Усадьба бродит по дороге, по которой ходят местные жители.

«Приехала полиция, покаталась и — все. А медведица осталась. Это опасно! Это надо убирать», — сетовала петрозаводчанка на планерном совещании.

Как отметили в ЕДДС, меры будет принимать Министерство природных ресурсов и экологии.

«Это будет делаться своевременно», — сказал представитель службы, не уточнив точных сроков.

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