Медведя-шатуна, терроризировавшего жителей поселка на севере Карелии, убили

Бурый медведь, который бродил у поселка Суккозеро Муезерского района, был убит.

По информации Министерства природных ресурсов республики, полуторагодовалое животное небольшого размера, не проявляющего агрессии, было добыто к 20 декабря. За два дня до этого на основании служебной записки от государственного инспектора по Муезерскому району министерство издало распоряжение о регулировании численности одной особи бурого медведя в данном районе. Поводом для этого стали сообщения, поступившие от жителей Суккозера с 1 по 15 декабря. Дикий зверь периодически заходил на территорию поселка.

Также на основании жалоб населения Минприроды было принято решение издать распоряжение о регулировании численности бурого медведя на территории Кондопожского (окрестности поселка Эльмус), Медвежьегорского (окрестности деревни Паданы), Пудожского (окрестности Пудожа) муниципальных районов.

По данным ведомства, численность бурого медведя в Карелии составляет 3205 особей. По всем поступившим сообщениям о выходе медведей госинспекторы провели выездные проверки на территории, где зафиксированы встречи граждан с бурым медведем или обнаружены его следы жизнедеятельности. Всего с июля по октябрь издано уже 45 распоряжений о регулировании численности бурого медведя, добыто 28 особей.

Кроме того, в 2018 году на территории республики добыто 225 волков - на 83 особи больше, чем годом ранее. Для контроля за ситуацией в каждом муниципальном районе создан оперативный штаб и оперативные группы.

"Правила поведения для предупреждения конфликтных ситуаций и трагических случаев при встрече с дикими животными, а также все необходимые материалы по данной теме размещены на официальном сайте министерства. В случае появления диких животных и их следов вблизи населенных пунктов следует незамедлительно обращаться по телефону круглосуточной прямой линии охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80, 8 (8142) 796-747, 89212220585", - уточнили в Минприроды Карелии.

Напомним, о том, что жители деревни Суккозеро пожаловались на терроризирующего их медведя, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в минувший четверг на заседании правительства.

"С медведем этим в Суккозеро разберитесь, а то будете вместе с ним Новый год встречать", - сказал Парфенчиков.