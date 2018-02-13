Медвежьегорский молокозавод выходит из кризиса, считает Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что предприятие выходит на прежний ритм работы и готово к расширению объемов производства.

Парфенчиков посетил Медвежьегорский молокозавод. По словам главы республики, новый инвестор способствует выходу предприятия на прежний режим работы.

«У предприятия были серьезные трудности. Сейчас здесь – новый инвестор: петербургская компания ООО «Сила Инвеста», которая хочет возродить былую славу завода»,- заявил Парфенчиков.

По информации правительства региона, инвестор разработал дорожную карту сохранения имущественного комплекса молокозавода и ферм и приступил к выпуску молочной продукции на существующих производственных мощностях. Производственные мощности инвестор пока арендует. Параллельно идут банкротные процедуры, связанные с продажей имущества, которые позволят начать выплату самых старых долгов по зарплате сотрудникам.

Компания планирует провести ребрендинг. Возможно, продукция будет выходить под маркой «Молокозавод Медвежка».

«Производство налаживается. Завод работает. Выходит на новые объемы. Если в январе завод произвел 70 тонн продукции, то за 10 дней февраля – уже около 40 тонн. Предполагаем, что в феврале будет выпущено более 100 тонн»,- сообщил Парфенчиков.

В ближайших планах предприятия – расширить производство и географию поставок, выйти на рентабельную мощность – 20 тонн готовой продукции в сутки, сообщают в правительстве.

По оценке главы Карелии, на данный момент решающее значение будет иметь спрос и востребованность продукции, в частности, присутствие товара на прилавках федеральных сетей. В этой связи компания ищет новые рынки сбыта. Сегодня продукция Медвежьегорского молокозавода представлена в Петрозаводске и 12 районах.

«Медвежьегорский молокозавод» входил в список крупнейших должников Карелии, находящихся в стадии банкротства. Энергетики отключали на предприятии свет за долги. В ноябре прошлого года на молокозаводе были сокращены порядка 130 сотрудников и проданы около 200 коров.