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Новости. Экономика
10:19, 28 Августа 2018

Медвежьегорский завод продают в Карелии за 58 млн рублей

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Продажей предприятия занимается Российский аукционный дом (РАД).

Заявки на торги принимаются до 3 сентября 2018 года.

Как указано на сайте РАД, продаются производственное оборудование молочного цеха и производственные здания.

Начальная цена: 58 млн 39 тыс 200 руб.

Шаг аукциона - 2,9 млн рублей. Сумма задатка: 5,8 млн рублей.

Арбитражным управляющим является Федор Шпет.

В настоящее время торги приостановлены.

По данным карельского правительства, 9 ноября 2017 года учрежденное компанией ООО "Сила Инвеста" общество с ограниченной ответственностью "Молзавод Медвежка" приступило к выпуску молочной продукции на производственных мощностях ООО "Медвежьегорский молокозавод". Деятельность ООО "Молзавод Медвежка" осуществляется в рамках антикризисных мер по восстановлению предприятия, отмечали ранее карельские власти.

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