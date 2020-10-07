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МегаФон назвал новые места притяжения россиян

Новости. Общество
16:18, 08 Октября 2020
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Пандемия перезагрузила внутренний туризм.

В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные  планы и освоили нетипичные направления для отдыха. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые "места силы" и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

МегаФон с использованием инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. 

При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.  

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook  в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо,  Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.

Новости Телекома

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