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Новости. Экономика
15:49, 14 Ноября 2019
фото: © МегаФон

МегаФон в 5 раз увеличил скорость интернета вещей

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В скором времени ситуация с подключенными устройствами сильно усложнится – их количество очень быстро растет.

Для того, чтобы разнообразные умные счетчики, датчики, камеры видеонаблюдения и даже чайники и мультиварки, которыми можно управлять со смартфона, работали без сбоев и задержек, телеком-сеть должна обеспечивать высокие скорости передачи данных и одновременную работу множества устройств. Такую сеть на днях запустил МегаФон: это сеть для интернета вещей нового поколения – Cat-NB2.

Аналитики IDC, к примеру, обещают, что уже к 2025 году в мире будет насчитываться более 41 млрд устройств, подключенных к интернету – это помимо телефонов, смартфонов и планшетов. Именно для решения этой задачи и с прицелом на будущее МегаФон запустил второе поколение сети NB-IoT – специальную сеть для интернета вещей.

Narrow Band Internet of Things или NB-IoT – один из самых распространенных стандартов сетей интернета вещей. Он разрабатывался международным консорциумом 3GPP, и МегаФон принимал непосредственное участие в его стандартизации.

У сетей этого стандарта есть ряд преимуществ, которые делают их более подходящими для интернета вещей. Например, больший радиус действия одной базовой станции, возможность одновременного обслуживания порядка 300 тыс. устройств, что в 20-30 раз больше по сравнению с 3G или LTE. Кроме того, в сети NB-IoT устройство от одного элемента питания типа CR123 может работать до 6-8 лет.

Второе поколение сети – Cat-NB2 – в 5 раз быстрее и обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с. Cat-NB2 в ноябре 2019 года запущено МегаФоном сразу в 59 регионах России.
"Теперь наш интернет вещей в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть NB-IoT первого поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет", – отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

Напомним, что строить сеть NB-IoT в России МегаФон начал еще несколько лет назад. Первым регионом, где появилась эта сеть от МегаФона, стал наукоград Иннополис в Республике Татарстан. Сеть использовалась для работы датчиков учета потребления воды и электроэнергии: благодаря подключению они автоматически передают показания в управляющую компанию.

К началу третьего квартала этого года, по данным исследовательского агентства AC&M Consulting, МегаФон обслуживает более 8 млн устройств интернета вещей и по этому показателю занимает первое место в России. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в "умных" датчиках, выросло на 1 млн штук.

Среди интересных проектов МегаФона – работа мобильных кардиографов в машинах "скорой помощи" на территории Красноярского края и Республики Хакаси, в Тюмени и Нижневартовске сеть МегаФона используется в работе "умных" светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники.

Запуск Cat-NB2 обещает вывести развитие интернета вещей в России на новый уровень, потому что в ряде случаев новое поколение стандарта позволит предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и уменьшить количество датчиков.

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