Меломан обманул доверчивого петрозаводчанина

Мужчина взял наушники протестировать и не вернул, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин разместил объявление о продаже беспроводных наушников на одной из популярных интернет-площадок. Откликнулся молодой человек. Стороны сделки встретились вживую. И тут потенциальный покупатель попросил наушники на пару дней – чтобы протестировать и решить: покупать или нет.

Мужчина доверился незнакомцу. Но ни денег, ни наушников он так и не увидел.



Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого – 23-летнего судимого горожанина, который ввел в заблуждение владельца беспроводного аксессуара и похитил его. Также полицейские выяснили, что наушники стоимостью 12 тысяч рублей подозреваемый продал в одном из торговых центров города за 2,5 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело.