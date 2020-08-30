Мемориальные плиты из Карелии самолетом доставили на Камчатку

В Сквере Свободы Петропавловска-Камчатского 3 сентября пройдёт церемония торжественного открытия обновлённого мемориала Воинам-освободителям Курильских островов.

У памятника на 26 гранитных плитах будут увековечены имена 1068 погибших воинов, сообщает ИА "Кам24" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Мемориальные плиты для монумента изготовили в Карелии. Решением главы военного ведомства детали памятника самолётом Ил-76 Военно-транспортной авиации были доставлены на Камчатский аэродром Елизово.

В День окончания Второй мировой войны, вместе с жителями Камчатского края память павших героев почтут военнослужащие Войск и сил на Северо-Востоке России. Там будет выстроен Почётный караул от частей этого объединения Тихоокеанского флота, а музыкальное сопровождение торжественной части церемонии обеспечит военный оркестр.