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Меня таскали по лестнице за волосы: девять сообщений поступило в полицию из-за драки в подъезде дома в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:03, 02 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В ночь на 1 июня в подъезде дома на Перевалке произошла драка, после которой участникам инцидента потребовалась помощь врачей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее избила соседка, а на крики о помощи никто не вышел.

"Я живу с мужем и двумя детьми – 11 лет и 1,9 в общежитии на Зеленой, - рассказала девушка. – У меня сломалась стиральная машинка, и мы, когда дети легли спать, после 22.00 поехали стирать на квартиру к родственникам. Вернулись домой уже к полуночи. Я вышла из машины и пошла домой, потому что беспокоилась, что дети одни оставлены были. Муж просил подождать его, не ходить, мол, мало ли кто в подъезде ночью может быть. Но я не послушала, а он как чувствовал. Думала, возьмет белье и догонит меня. Зашла в подъезд, а там молодая пара стояла – соседи с нижнего этажа. Они были пьяные. У нас с ними часто не конфликты, но стычки случаются из-за того, что они выпивают по ночам и музыку громко слушают, а у нас дети. Другие соседи тоже не раз к ним полицию вызывали. Но обычно, пока полиция едет 3-4 часа, все уже стихнет.

Когда я зашла в подъезд, женщина стала кричать на меня матом и оскорблять. Я попыталась пройти мимо них наверх, соседка меня толкнула. Я хотела что-то ответить, но в этот момент она схватила меня за волосы и крикнула своему мужу, что я ее бью.

Ее муж тоже стал меня бить. Я закричала. В этот момент в подъезд вбежал мой муж и стал оттаскивать от меня их. Они сцепились с молодым человеком, но я ничего не видела, потому что женщина прижала меня за волосы к полу, сделать я ничего не могла.

Началась потасовка. Моего мужа ударили по голове строительным пистолетом и пробили голову. Он выполз на улицу. Меня таскали за волосы по лестнице. Я кричала сильно на весь подъезд, просила о помощи. Никто из соседей не вышел. Но, видимо, в полицию позвонили, потому что приехали ППСники, увидели мужа моего с окровавленной головой у подъезда и вызвали скорую.

Меня тоже опрашивать не стали, я была в таком состоянии, лицо все синее было, когда врачи приехали, меня тоже увезли вместе с мужем в больницу. Полицейские сказали, что утром можно заявление написать в полицию. Домой мы вернулись из больницы в 5 утра, а ближе к 11.00 пошли в полицию и написали заявление на соседей. Сейчас мужа вызвали на вахту – он водитель погрузчика. Я дома осталась с детьми одна и теперь боюсь за детей, потому что соседей наших даже не задержала полиция".

В пресс-службе МВД Карелии подтвердили информацию о драке и сказали, что сообщение об инциденте в доме на улице Зеленая в Петрозаводске поступало аж 9 раз за ночь.

Вначале звонили соседи, потом поступило сообщение с номера "112", позже звонили сотрудники патрульно-постовой службы, а также дежурные из больницы.

"На данный момент по факту случившегося проводится проверка", - сообщили в ведомстве и добавили, что вторые участники драки тоже пострадали, так как обращались за помощью в больницу, где у них зафиксировали серьезные повреждения рук. Заявления, кстати, в полицию вторая сторона писать не стала.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-06-02 16:17:56
«План Путина — победа России!» Об этом сообщает "Рамблер".
новый
2020-06-02 16:14:10
Кто первый в газету обратился, тот и прав ? Не вижу причин доверять словам именно этой дамочки. Следствие разберется.
насмешница
2020-06-02 16:34:54
сказал член следственной группы, недовольно помахивая хвостом
Жуков
2020-06-02 15:41:47
Для чего нам вообще нужна полиция, она защищает граждан или власть ?
kiryha
2020-06-02 16:03:01
Жуков, Или.
кир
2020-06-02 15:36:29
Всякий народ достоин только той жизни в которой живёт здесь и сейчас.(я) Когда ваши предки убивали царских детей, которые плакали и кричали, они думали, что всё сойдет с рук? Не сошло. Теперь вы, "богобоязненные", в ответе за их прошлые злодейства. В мире всё связано между собой.
nae
2020-06-02 15:22:28
Новый - голос!
zanoza
2020-06-02 15:13:07
Безнаказанность порождает вседозволенность. Вот такие пьющие ничтожества кошмарят своих соседей , а действенных мер воздействия на них нет никаких, только штрафы.
Гость
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