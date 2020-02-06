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"Меня заказали" – Пелагея о скандальном разводе с мужем

Новости. Общество
19:10, 07 Февраля 2020
фото: © instagram.com/pelageya_insta
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Певица сделала официальное заявление о своем расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.

Звезда уверяла, что отношения с экс-возлюбленным завершились на позитивной ноте. Они сохранили нормальное общение ради совместного ребенка. Однако в Сети регулярно появлялись сведения об обратном, пишет Cosmopolitan.

Пелагея решила прояснить ситуацию, которая всё-таки вышла из-под контроля.

"Мы давно решили с Иваном расстаться, 8 месяцев не живем вместе, об этом многие знают. И тут перед Новым годом этот поток", – эмоционально высказалась певица.

Бывшая наставница шоу "Голос" призналась, что изначально ей было любопытно наблюдать за "процессом создания параллельной реальности". Но потом всё перешло границы разумного, и проблемы коснулись близких людей. 

"То, что происходит – это заказ, да, меня заказали… Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном. Я знаю, кто меня заказал… Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней может помириться. Ведь тогда они потеряют возможность управлять Ваней", – подчеркнула Пелагея.

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