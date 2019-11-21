Мэр Костомукши, которому грозит отставка, нашел подрядчика для уборки снега

В утопающем от снега городе горняков в Карелии местные власти определились с подрядчиком по содержанию дорог.

Подрядчик на содержание магистральных дорог Костомукши определен.

Как пишут "Новости Костомукши", подрядчик на содержание муниципальных дорог Костомукши определен. Аукцион на выбор подрядчика состоялся на прошлой неделе. Единственным претендентом на выполнение этих работ стала компания "Лесфорвард", с которым контракт будет подписан 25 ноября.

Срок завершения контракта – 30 сентября 2021 год.

Сумма – 38 млн 993 тыс. 862 рубля.

Ранее жители Костомукши начали собирать подписи за отправку главы города Анну Бендикову и ее первого заместителя Сергея Новгородова за некачественную уборку снега. Когда город горняков завалило снегом, спецмашины тонули в сугробах.