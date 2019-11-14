"Скорая" и пожарная машины застряли в сугробе на севере Карелии (ВИДЕО)

Костомукшу завалило снегом, спецмашины тонут в сугробах.

В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" местные жители сообщают, что 12 ноября на улице Карельская "скорая" не смогла заехать в гору из-за сугробов.

"Медикам медаль и премию даватьнадо, что все делают своими руками, не бросают людей", - прокомментировала девушка, снявшая видео, как водитель "скорой" вез по сугробам на инвалидной коляске пациента, а потом вместе с женщинами докторами затаскивал больного в машину скорой помощи.

Чуть позже в этой же группе появилось видео, как в сугробе застрял грузовой фургон, который безуспешно пыталась вытащить пожарная машина.