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Новости. Общество
16:19, 15 Ноября 2019
фото: "Новости Костомукши"

Жители Костомукши собирают подписи за отставку руководства города

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Жители города горняков в Карелии хотят отправить в отставку главу Костомукши Анну Бендикову и ее первого заместителя Сергея Новгородова за некачественную уборку снега.

Петицию, адресованную Артуру Парфенчикову, подписали уже более 450 человек.

Как поясняет автор кампании, местные жители действуют таким радикальным способом, поскольку каждую зиму город не убирают должным образом от снега.

Подробности в материале "МК в Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-15 17:08:36
Молодцы! Поддерживаю!
новый
2019-11-15 16:56:23
Местечковая шелупонь из категории блогеров, мамочек в декрете и прочих бездельников опять смуту поднимает. Лопаты им в руки.
Вася
2019-11-15 16:52:29
Этих Навальнят быстро вычислят,и ответят они по закону,за Кировлес.
Гость
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