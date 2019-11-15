Жители Костомукши собирают подписи за отставку руководства города

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Жители города горняков в Карелии хотят отправить в отставку главу Костомукши Анну Бендикову и ее первого заместителя Сергея Новгородова за некачественную уборку снега.
Петицию, адресованную Артуру Парфенчикову, подписали уже более 450 человек.
Как поясняет автор кампании, местные жители действуют таким радикальным способом, поскольку каждую зиму город не убирают должным образом от снега.
Подробности в материале "МК в Карелии".
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