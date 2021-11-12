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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил Генеральному директору «Росгосстраха» государственную награду

Новости. Общество
12:41, 13 Декабря 2021
фото: © Росгосстрах

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе Генеральному директору «Росгосстраха» Геннадию Гальперину.

 «Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами», — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.

От имени Президента России мэр Москвы вручил Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» Геннадию Гальперину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании „Росгосстрах“ — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам — за доверие к компании со столетней историей», — подчеркнул Геннадий Гальперин.

В год 100-летия «Росгосстраха» коллектив компании был удостоен Почетной грамоты Правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощрены почетной грамотой Правительства Москвы, благодарностью и благодарственными письмами мэра Москвы.

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