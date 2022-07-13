Мэр Петрозаводска допускает продление Онежской набережной без гранитной отделки

Создание единой прогулочной зоны вдоль всей береговой полосы Петрозаводской губы Онежского озера не означает, что она будет отделана гранитом, как старая набережная.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, единая прогулочная зона протянется от гостиницы «Космос» на границе старой Онежской набережной вдоль набережной Варкауса до новых жилых комплексов «Курс» и «Талоярви».

«Новая часть набережной вряд ли будет закрыта в гранит. Скорее речь пойдет о пешеходных и велосипедных дорожках, которые будут связывать прибрежные парки и скверы в единую сеть», — пояснил Любарский.

По его мнению, для выполнения этих планов потребуется, возможно, не один год.