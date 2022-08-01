Мэр Петрозаводска объяснил, почему улучшится качество воды в муниципальном бассейне

Ремонт бассейна «H2O» в Петрозаводске позволит улучшить качество воды, считает глава города Владимир Любарский.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Сейчас в бассейне и около него идут активные работы. Восстанавливается покрытие из брусчатки у главного входа в бассейн, ремонтируется крыльцо. В любом бассейне главное — это чаша. В ней меняем затирку межплиточных швов. Новая эпоксидная затирка взамен цементной должна простоять гораздо дольше. Все это, безусловно, скажется на качестве воды», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, работы должны завершиться к началу учебного года.