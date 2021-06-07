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Мэр Петрозаводска рассказал, как будет развиваться набережная города

Новости. Общество
08:05, 08 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поделился планами по развитию Онежской набережной.

«С первых дней работы я понимаю, что обустройство набережной – это важнейший вопрос, который стоит перед городскими властями. Сюда приходят жители всех районов Петрозаводска. Считаю, что нам нужен городской проект с условным названием «Центр», который определит вектор развития трех ключевых объектов – набережной, проспекта Ленина и площади Гагарина», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, одним из первых его мероприятий в новой должности стало выездное совещание с участием заместителей для оценки реальной ситуации и того, что город может сделать своими силами на набережной.

«Работаем с подрядчиками, собственниками прилегающих территорий и спонсорами. Впереди еще много дел, но некоторые скромные результаты уже есть. Смет, мусор убран, провалы засыпаны, ненужные провода и бетонные блоки демонтированы, знаки отмыты, поставлены дополнительные контейнеры. На этой неделе заработают бесплатные туалеты. Не нужно много денег, чтобы это исправить, достаточно просто приложить усилия. Думаю, что уже скоро, ко Дню города, мы сможем привести набережную в порядок», - пообещал глава Петрозаводска.

В перспективе, по словам Владимир Любарского, развитие набережной от Лососинки до завода «Авангард». Эту, в большей степени промышленную территорию, планируют развивать, не забывая, о рекреационных зонах.

«А часть набережной от Лососинки до Песков, на мой взгляд, должна быть наполнена парками, спортивными и рекреационными объектами, жильем. Там не должно быть автостоянок, промышленных объектов, заброшенных пустырей и прочего. Этой концепции мы будем придерживаться. В скором времени с коллегами представим на сайте администрации интерактивную карту прибрежной полосы с указанием собственников участков и планов по развитию территорий», - пишет мэр города.

Ранее сообщалось, торговлю мороженым вернут на набережную Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-06-08 08:21:02
Набережная в "кладбищенском стиле". Ни кафе, ни летних ресторанов, ни людей, ни жизни. Унылое запустение. Доразвивались...
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