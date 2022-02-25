890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ, ВЗРЫВ ГАЗА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И НАПАДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ
27.02.2022 19:00
Прекратились поставки некоторых иномарок в Россию — как новых, так и подержанных 4
Сегодня 08:40

Мэр Петрозаводска: «Все, что пишется на стене, останется без ответа»

Новости. Политика
11:20, 28 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Глава столицы Карелии Владимир Любарский посоветовал горожанам писать ему личные сообщения в «ВКонтакте».

В 2021 году в администрацию Петрозаводского городского округа поступило свыше 10 тысяч официальных письменных обращений, из них более 3 тысяч — на имя главы округа Владимира Любарского. Об этом сообщила руководитель аппарата городской администрации Диана Евстигнеева, выступая утром 28 февраля на планерке в мэрии. По словам Евстигнеевой, число обращений в сравнении с 2020 годом увеличилось на 12%.

«Наиболее актуальными вопросами являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Они достаточно разнообразны: ремонт и содержание дорог и тротуаров, уборка городских территорий, работа общественного транспорта, вопросы благоустройства, несанкционированные свалки, деятельность управляющих организаций, предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения, реконструкция социальных объектов и многое другое», — рассказала руководитель аппарата городской администрации.   

Как отметила Диана Евстигнеева, одним из популярных способов обращения жителей Петрозаводска к городским властям стала страница мэра в социальной сети «ВКонтакте». Ежедневно главе карельской столицы поступает до 150 таких обращений, на некоторые из них ответы даются незамедлительно, однако часть вопросов «требует проработки специалистами».

Как заявил на планерке сам мэр Петрозаводска Владимир Любарский, писать ему лучше в личные сообщения, а не на стене на его странице.

«Все, что пишется на стене, может и, вероятнее всего, останется без ответа. Просто по одной причине — структура „Вконтакте“ такова, что не доискаться всего, что пишется в комментариях, поэтому большая просьба: если волнует какой-то насущный вопрос, пишите в личные сообщения. Это позволяет быть уверенным в том, что ответ вы получите», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем, Любарский не исключил, что он удалит свою страницу в «ВКонтакте» после того, как его полномочия закончатся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Романов
2022-02-28 15:15:09
А что будет делать ,ежели интернет отключат? Безработный сразу?
Антигриг
2022-02-28 13:11:30
А что за вид у этого муниципального чиновника ? В чём там в мэрии все ходят ? Работают ли хоть ?
Женя
2022-02-28 13:08:20
Глаза портит, лучше с лопатой снег покидать .
Пенсионер
2022-02-28 12:42:47
Молодец! За время "работы" смартфоном научился пользоваться!?!
кир
2022-02-28 12:59:30
Пенс, не ной и ты не голодный.
Offff
2022-02-28 12:08:42
На стене пишется не столько для автора поста ..а скорее для других
кир
2022-02-28 12:34:48
Offff, отдежурил сторожем, теперь можно выделываться.
Изя
2022-02-28 11:50:23
Опять не работает что ли 'патриот ' в соц.сетях сидит?)) Своих в телефоне не бросаем ????))))
Koira
2022-02-28 11:41:48
Ненародный мэр, почему ты не под Харьков или Черниговом? Там тебя ждут ! Надеешься отсидеться?
Рафаэль
2022-02-28 12:39:17
Koira, " своих бросил" ......
кир
2022-02-28 12:35:55
Koira, ты знаешь украинский язык, а почему не в Киеве?
Горожанин
2022-02-28 11:54:24
Koira, "отсидеться" - это не про этого человека!
Offff
2022-02-28 12:07:46
Горожанин, уже уехал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»