Мэр Петрозаводска: «Все, что пишется на стене, останется без ответа»

Глава столицы Карелии Владимир Любарский посоветовал горожанам писать ему личные сообщения в «ВКонтакте».

В 2021 году в администрацию Петрозаводского городского округа поступило свыше 10 тысяч официальных письменных обращений, из них более 3 тысяч — на имя главы округа Владимира Любарского. Об этом сообщила руководитель аппарата городской администрации Диана Евстигнеева, выступая утром 28 февраля на планерке в мэрии. По словам Евстигнеевой, число обращений в сравнении с 2020 годом увеличилось на 12%.

«Наиболее актуальными вопросами являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Они достаточно разнообразны: ремонт и содержание дорог и тротуаров, уборка городских территорий, работа общественного транспорта, вопросы благоустройства, несанкционированные свалки, деятельность управляющих организаций, предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения, реконструкция социальных объектов и многое другое», — рассказала руководитель аппарата городской администрации.

Как отметила Диана Евстигнеева, одним из популярных способов обращения жителей Петрозаводска к городским властям стала страница мэра в социальной сети «ВКонтакте». Ежедневно главе карельской столицы поступает до 150 таких обращений, на некоторые из них ответы даются незамедлительно, однако часть вопросов «требует проработки специалистами».

Как заявил на планерке сам мэр Петрозаводска Владимир Любарский, писать ему лучше в личные сообщения, а не на стене на его странице.

«Все, что пишется на стене, может и, вероятнее всего, останется без ответа. Просто по одной причине — структура „Вконтакте“ такова, что не доискаться всего, что пишется в комментариях, поэтому большая просьба: если волнует какой-то насущный вопрос, пишите в личные сообщения. Это позволяет быть уверенным в том, что ответ вы получите», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем, Любарский не исключил, что он удалит свою страницу в «ВКонтакте» после того, как его полномочия закончатся.