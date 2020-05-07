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Мэр Сортавалы: Горсовет оставил поселение без бюджета

Новости. Политика
11:58, 08 Мая 2020
фото: © паблик "Вести Приладожья"
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Решение нового депутатского корпуса Сортавальского городского поселения поставило под угрозу реализацию в муниципалитете федеральных программ.

Мэр Сортавалы Сергей Крупин намерен обжаловать в суде решение апрельской сессии городского совета, которая отменила бюджет муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Основной финансовый документ был принят прежним составом Сортавальского горсовета, распущенным властями Карелии в конце прошлого года. В марте в этом приладожском городе был избран новый депутатский корпус, который на своем заседании 30 апреля проголосовал за отмену целого ряда решений прежнего горсовета, в том числе о бюджете поселения.

"Если этому придать статус нормативно-правового акта, наше городское поселение останется на нынешний год без бюджета, – рассказал мэр Сортавалы "Столице на Онего". – В этой связи все федеральные целевые программы, которые работают в нашем городе, а их большое количество, останутся без финансирования. Это и федеральная целевая программа "Чистая вода", это и благоустройство городской набережной, на которое мы выиграли 54 миллиона, и "Комфортная городская среда", в рамках которой мы планировали благоустроить в этом году семь территорий. Основное условие участия в этих программах – софинансирование со стороны местного бюджета, а теперь все они будут подлежать отмене".

По словам Крупина, он пока не подписал принятые депутатами постановления. "Мы сейчас эту ситуацию анализируем и, скорее всего, будем обращаться в суд, потому что отменить принятые и исполненные обязательства технически не представляется возможным, тем более что акты бюджетного законодательства не имеют обратной силы. А неисполнение бюджетных обязательств влечет наложение административных санкций на муниципальное образование. Ну представьте: мы подрядчиков наняли, но заплатить им по факту выполненных работ не сможем. Естественно, подрядчики предъявят нам и пени, и неустойки. Я думаю, это какое-то скоропалительное и необдуманное решение", – сказал мэр.

Напомним, вскоре после того, как в Сортавале был избран новый состав горсовета, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, выразившееся в – цитирую – "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Эти решения карельских судов и послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-08 14:34:27
Из опасения, что весь этот совет признают незаконным, срочно принимают максимально возможное количество решений. Завалить бестолковой работой, как самоцель. Хоть нагадить. ЕР forever!
Серж
2020-05-08 13:13:54
Да здесь чистый саботаж единоросов , с подачи региональной власти , всех арестовать и посадить за организацию развала в районе .
Алла
2020-05-08 12:52:45
Начались разборки и подёргивания!?!
zanoza
2020-05-08 12:47:55
Это где ещё такое возможно? Лажа полная!
новый
2020-05-08 12:10:19
Вышвырнуть его из мерии и на этом закрыть вопрос.
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