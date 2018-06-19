" Мэрия Петрозаводска заявила о мошенниках, раздающих должности в администрации "

В администрации Петрозаводска опровергли информацию о том, что мэрии требуется водитель, назвав объявление ложным, а его авторов мошенниками.

Администрация Петрозаводска предупреждает об участившихся случаях Интернет-мошенничества.

На одном из популярных Интернет-ресурсов публикуется ложное объявление о вакансии в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Злоумышленники несколько раз размещали не соответствующую действительности информацию о том, что на постоянную работу в аппарат администрации Петрозаводска требуется водитель, имеющий права категории "В". Заинтересовавшимся предложением гражданам предлагается позвонить на публикуемый в объявлении номер телефона или отправить на него СМС. При звонке или отправке сообщения по публикуемым в ложных объявлениях номерах телефонов, списываются крупные денежные суммы.

Обращаем ваше внимание на то, что сообщения об имеющихся вакансиях администрация Петрозаводска размещает лишь на своем официальном сайте.

О действиях злоумышленников проинформированы сотрудники правоохранительных органов.