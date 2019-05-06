Мэрия изымает землю под аварийными домами в Петрозаводске

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Администрация столицы Карелии издала постановление об изъятии земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, которые подлежат сносу, и жилых помещений в них.
Копия документа размещена на сайте городской администрации. Постановление подписано мэром Петрозаводска Ириной Мирошник.
Документ городской администрации постановляет изъять для муниципальных нужд земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Постановление содержит список зданий, расположенных на Октябрьском проспекте, а также на улицах Мелентьевой, Макарова и Боровой.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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