Мэрия изымает землю под аварийными домами в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии издала постановление об изъятии земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, которые подлежат сносу, и жилых помещений в них.

Копия документа размещена на сайте городской администрации. Постановление подписано мэром Петрозаводска Ириной Мирошник.

Документ городской администрации постановляет изъять для муниципальных нужд земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Постановление содержит список зданий, расположенных на Октябрьском проспекте, а также на улицах Мелентьевой, Макарова и Боровой.

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