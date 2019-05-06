Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:15, 06 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

Мэрия изымает землю под аварийными домами в Петрозаводске

Загрузка...

Администрация столицы Карелии издала постановление об изъятии земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, которые подлежат сносу, и жилых помещений в них.

Копия документа размещена на сайте городской администрации. Постановление подписано мэром Петрозаводска Ириной Мирошник.

Документ городской администрации постановляет изъять для муниципальных нужд земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Постановление содержит список зданий, расположенных на Октябрьском проспекте, а также на улицах Мелентьевой, Макарова и Боровой.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-05-06 16:22:06
Ну так это такая процедура. Всё нормально.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2019, 12:40
Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии
03.05.2019, 10:19
ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома
03.05.2019, 18:37
В Петрозаводске возле жилого дома обнаружили тело мертвого младенца
03.05.2019, 11:25
СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие
03.05.2019, 15:12
Пассажирка "Ласточки" об аварии с грузовиком: "С головы посыпались стекляшки" (ФОТО)
02.05.2019, 09:47
ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии

Аналитика

Сегодня 10:45
Капитал
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
Политик и предприниматель Виталий Красулин в начале февраля возглавил компанию "ТНС энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Первое большое интервью в новой должности он дал "Столице на Онего".
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу"
Сегодня 09:54
"Всем слоям не угодишь"
Сегодня 09:31
Встречайте дачный сезон во всеоружии
01.05.2019 07:00
Учебный центр для будущих офтальмологов Карелии
30.04.2019 18:37
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2019 14:26
Частная жизнь
"Я ремонтирую людей" 1
Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
Бизнес с риском для жизни
25.04.2019 09:57
Деньги нашли в карманах инвалидов 4
24.04.2019 09:14
архив чтиво

Медиа

Первомай 2019: Шествие
01.05.2019 17:56
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»