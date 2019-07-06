Мэрия обещает проводить рейды против уличной торговли в Петрозаводске ежедневно

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В Петрозаводске прошел очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле, сообщается на сайте городской администрации.
"Участие в нем приняли сотрудники управления потребительского рынка администрации и полиции города. В ходе выезда были ликвидированы и выброшены легковозводимые конструкции, используемые для торговли", - говорится в сообщении.
Мероприятия прошли вблизи дома №34 по улице Антикайнена, на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина, а также на Первомайском и Октябрьском проспектах, в районе дома № 25 на Лососинском шоссе.
Рейдовые мероприятия будут проводиться ежедневно, отмечают в администрации.
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