Мэрия определила правила размещения рекламных баннеров в Петрозаводске

В Петрозаводске разработан порядок, регламентирующий размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений, сообщает мэрия.

"Требования к установке информационных конструкций по поручению Ирины Мирошник разработаны специалистами администрации для поддержания архитектурного облика столицы Карелии и приведения вывесок, размещенных на фасадах зданий, строений и сооружений к стилистическому единству", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Петрозаводске нет действующего нормативного правового акта, регулирующего требования к размещению вывесок, что вносит диссонанс в архитектурный облик города, поскольку их размещают бессистемно.

"Петрозаводский городской совет 5 июня на очередной сессии будет рассматривать внесенный администрацией проект решения, которое позволит нам удалить несанкционированную и ненадлежащего вида рекламу, вывески не только с проспекта Ленина, но и с других улиц Петрозаводска. Мы будем делать это поэтапно. По предлагаемому проекту решения, активные действия мы сможем предпринять уже с сентября месяца. В течение трех месяцев собственники уведомляются, у них будет время на приведение вывесок в соответствие с требованиями", - пояснила Ирина Мирошник.

Документ, разработанный мэрией, устанавливает перечень видов вывесок, допустимых к установке на территории Петрозаводска (например, вывески настенные, консольные, располагаемые на крыше, информационные таблички, оповещающие потребителей о графике и режиме работы). Также предусмотрены требования к внешнему оформлению вывесок. В частности, указаны виды вывесок по характеру их оформления (например, объемные и отдельно размещаемые буквы с подсветкой или без подсветки, световые или несветовые короба, плоскостные конструкции (в случае размещения информационных табличек).

В зависимости от вида вывески, также установлен ряд требований и запретов к их размещению. Например, предусмотрено, что на зданиях, построенных до 1957 года включительно, объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, разрешается размещение только информационных табличек и настенных вывесок, выполненных из отдельных элементов: объемных отдельно размещаемых букв.

Для лиц, чьи конструкции установлены с нарушением, будет предусмотрен переходный период, который позволит всем заинтересованным привести свои вывески на соответствие требованиям.

Так, для центральной части Петрозаводска, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и рекой Неглинкой, переходный период составляет 3 месяца, для остальной части города - 6 месяцев.