Мэрия опубликовала серию фотографий, подтверждающих, что улицы Петрозаводска моют и чистят

Администрация Петрозаводска отчиталась, как компания "Техрент" убирает улицы города о песка и мусора.

«Подрядчик вывозит смёт с проезжих частей и тротуаров в разных районах города круглосуточно… Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днём на улицах задействовано два десятка специализированных машин. Мобильные бригады вручную убирают смёт и мусор возле остановочных комплексов, пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для механизированной очистки местах», — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что за качеством работ следят специалисты комитета ЖКХ.

«В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру — 051», — добавили в мэрии.