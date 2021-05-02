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Мэрия опубликовала серию фотографий, подтверждающих, что улицы Петрозаводска моют и чистят

Новости. Общество
15:02, 03 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска отчиталась, как компания "Техрент" убирает улицы города о песка и мусора.

«Подрядчик вывозит смёт с проезжих частей и тротуаров в разных районах города круглосуточно… Техника подметает и моет проезжие части и тротуары. Днём на улицах задействовано два десятка специализированных машин. Мобильные бригады вручную убирают смёт и мусор возле остановочных комплексов, пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для механизированной очистки местах», — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что за качеством работ следят специалисты комитета ЖКХ.

«В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру — 051», — добавили в мэрии.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-03 15:38:24
Разместите фотографии и с окраин города, где никто и никогда не убирался. Да и в центре есть такие улицы где редко убирают, например , ул. Казарменская.
Изя
2021-05-03 15:45:10
zanoza, бездари :)
врунофф
2021-05-03 15:18:58
Подтверждаю. Трудолюбивые парни круглосуточно работают. Агрекалчня кривляется в своем сарае.
Off
2021-05-03 15:33:20
врунофф, Я так и думал , что тебе нравятся , потные "трудолюбимые парни " . :)
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