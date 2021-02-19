Мэрия Петрозаводска намерена закупить однокомнатные квартиры для сирот

Администрация Петрозаводска заявила о намерении приобрести квартиры, в которых нуждаются сироты.

Администрация объявила аукционы по приобретению квартир, которые планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

На площадке "РТС-тендер" объявлены 12 аукционов и одно извещение путем запроса предложений в электронной форме о приобретении однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 квадратных метров. Максимальная цена контракта по всем аукционам составляет 1 551 054, 40 руб. за одну квартиру.

Продать жилое помещение могут как юридические, так и физические лица, пояснили в мэрии.

Срок окончания приема заявок – 1 марта. Еще по 21 аукциону по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир продлен срок окончания приема заявок до 25 февраля, по 20 аукционам – до 1 марта.

Всего в этом году администрация планирует приобрести на выделенные бюджету города средства 54 жилых помещения для детей-сирот.

Ранее детский омбудсмен в Карелии назвал способ, как заинтересовать бизнес строить жилье для сирот.