Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15% 28
19.02.2021 14:30
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
Песков рассказал, почему Путин еще не генерал 13
19.02.2021 19:40
Авария на теплосетях Петрозаводска устранена, началось подключение жилых домов 4
19.02.2021 17:23
Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии
Сегодня 08:20
Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 06:40

Мэрия Петрозаводска намерена закупить однокомнатные квартиры для сирот

Новости. Общество
12:16, 20 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Загрузка...

Администрация Петрозаводска заявила о намерении приобрести квартиры, в которых нуждаются сироты.

Администрация объявила аукционы по приобретению квартир, которые планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

На площадке "РТС-тендер" объявлены 12 аукционов и одно извещение путем запроса предложений в электронной форме о приобретении однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 квадратных метров. Максимальная цена контракта по всем аукционам составляет 1 551 054, 40 руб. за одну квартиру. 

Продать жилое помещение могут как юридические, так и физические лица, пояснили в мэрии.

Срок окончания приема заявок – 1 марта. Еще по 21 аукциону по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир продлен срок окончания приема заявок до 25 февраля, по 20 аукционам – до 1 марта.

Всего в этом году администрация планирует приобрести на выделенные бюджету города средства 54 жилых помещения для детей-сирот.

Ранее детский омбудсмен в Карелии назвал способ, как заинтересовать бизнес строить жилье для сирот.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»