Мэрия Петрозаводска напомнила о запрете выгуливать животных на пешеходной части набережной

Администрация Петрозаводска разъяснила горожанам правила выгула домашних животных.

Выбрасывать продукты жизнедеятельности питомца в бумажном или полиэтиленовом пакете можно в уличные урны или контейнеры для сбора ТКО, напомнили в городской администрации.



В соответствии с Правилами благоустройства Петрозаводского городского округа можно выгуливать животных на любой озеленённой территории (в парках и скверах). Исключения составляют мемориальные комплексы, пешеходная часть Онежской набережной, детские и спортивные площадки, территории возле образовательных организаций.



Выгуливать животных в зелёных зонах Петрозаводска можно при условии обязательной уборки экскрементов питомца, сообщает администрация. Для этого подойдут небольшой пластиковый совок и бумажные либо полиэтиленовые пакеты. Собранные отходы можно выбросить в любую уличную урну либо контейнер для ТКО.



В мэрии так же напомнили о недопустимости самовыгула животных.

- В администрацию постоянно поступают обращения по отлову. После проверок зачастую оказывается, что животные являются домашними, а хозяева допускают их самовыгул. Проблема особенно актуальна в частном секторе, например, на Старой Кукковке, Перевалке и в Соломенном. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения владельческих собак на горожан. Напоминаем, что всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец.



Кроме того, администрация призвала горожан не ставить будки, вольеры для собак на территориях общедомового имущества, во дворах, на участках, прилегающих к жилым домам, гаражным кооперативам, не устраивать места прикорма для животных, чтобы не создавать предпосылки для образования стай. Хозяева, которые не планируют, чтобы их питомцы давали потомство, могут воспользоваться акциями льготной стерилизации, которые предлагают зоозащитные организации города.