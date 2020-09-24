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Мэрия Петрозаводска не может найти ветеранов, чтобы вручить им юбилейные медали

Новости. Общество
17:40, 25 Сентября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация Петрозаводска сообщает, что не удается найти всех ветеранов, которым необходимо вручить юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В Петрозаводске подходит к завершению кампания по вручению юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

При этом в администрации заявляют, что им не удается вручить медали всем ветеранам из-за невозможности найти участников войны.

"В период ограничительных мер общение с пожилыми людьми организовано с учётом противоэпидемиологических требований. Всего в нашем городе будет выдано более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Однако вручить медали некоторым ветеранам не удаётся. Возможно, это объясняется тем, что пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники муниципалитета, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления о вручении награды с контактными данными ответственных специалистов.
Администрация Петрозаводска убедительно просит до 20 октября откликнуться тех, кто ещё не получил юбилейную медаль. Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-67", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.

Вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" завершится 20 октября, сообщают в администрации.

Ране сообщалось, что в Петрозаводске тепло пришло в дом ветерана войны после вмешательства прокуратуры.

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Комментарии

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кир
2020-09-25 18:32:46
Примитивная и никчемная работёнка у чиновников в цифровом веке. Где базы данных людей и онлайн постановка на учет в любом месте проживания?
Изя
2020-09-25 18:27:58
Потому что ветеранов вспоминают в праздники , когда нужно бабло освоить . В реальной жизни ветераны и люди в этом государстве никому не нужны :)
Гость
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