В Петрозаводске тепло пришло в дом ветерана войны после вмешательства прокуратуры

После проверки прокуратуры права жителей многоквартирного дома на улице Советская, где замерзала ветеран войны, восстановлены.

Напомним, представители надзорного ведомства решили провести проверку по информации о ненадлежащем обеспечении теплоснабжения квартиры, в которой проживает ветеран Великой Отечественной войны на ул. Советская, 39а.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе выезда на место были опрошены жители дома, которые подтвердили факт понижения температурного режима в квартирах и местах общего пользования многоквартирного дома.

Сотрудники ведомства обратились в управляющую организацию, осуществляющую управление домом на Советской. После этого были проведены работы по выпуску воздуха из внутриквартирных и общедомовых сетей теплоснабжения. В результате в квартирах и местах общего пользования дома были обеспечены нормальное функционирование системы теплоснабжения и нормативный температурный режим. Права граждан на безопасные и комфортные условия проживания восстановлены, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокурор Карелии проведет прием граждан по вопросам соблюдения трудовых прав.