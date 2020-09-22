Ветеран войны замерзает в квартире "деревяшки" Петрозаводска

Прокуратура Карелии проводит проверку по информации о ненадлежащем обеспечении теплоснабжения квартиры, в которой проживает ветеран Великой Отечественной войны.

Квартира, в которой замерзает ветеран, расположена в многоквартирном доме № 39а по улице Советской в Петрозаводске.

По сообщению прокуратуры, в ходе проверки будут установлены обстоятельства, приведшие к необеспечению надлежащего температурного режима в жилом помещении лицами, ответственными за управление многоквартирным домом.

По итогам надзорных мероприятий будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура обязала мэрию Петрозаводска отремонтировать дороги.