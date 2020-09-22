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Ветеран войны замерзает в квартире "деревяшки" Петрозаводска

Новости. Общество
10:14, 23 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Прокуратура Карелии проводит проверку по информации о ненадлежащем обеспечении теплоснабжения квартиры, в которой проживает ветеран Великой Отечественной войны.

Квартира, в которой замерзает ветеран, расположена в многоквартирном доме № 39а по улице Советской в Петрозаводске.

По сообщению прокуратуры, в ходе проверки будут установлены обстоятельства, приведшие к необеспечению надлежащего температурного режима в жилом помещении лицами, ответственными за управление многоквартирным домом.

По итогам надзорных мероприятий будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура обязала мэрию Петрозаводска отремонтировать дороги.

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Комментарии

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новый
2020-09-23 11:08:46
Либерастня теперь в бессильной злобе на ветеране отыграется за то, что у них с ключевским карьером не прокатило.
Off
2020-09-23 11:15:04
новый, допекешь ты ,педриот , лдпровцев . Они не посмотрят ,что ты в колготках , в баню не позовут. ))
Leopol'd
2020-09-23 10:53:30
Это он наверное Медведевское благоустроенное жилье, 10 лет назад получил!
кир
2020-09-23 11:06:13
Leopol'd, чего треплешься о том, чего не знаешь, болтун? Деревяшка там стоит. Благодаря таким как ты и бездельнику офф в стране ничего не меняется к лучшему. Ну, какие вы работники в стране давно не пуганых жителей? :)
Off
2020-09-23 10:50:15
Вот так ..Денег нет . Все потратили на парады пафосные . А чо ,памятники ВОВ сносим , ветераны замерзают и вспоминают их раз в год. Зато как красиво стоять на трибуне ..а мимо,под оркестр.. металолом громыхает.
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