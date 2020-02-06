Мэрия Петрозаводска объявила конкурс на должность директора лицея

Власти Петрозаводска объявили конкурс на замещение должности директора лицея № 13 после того, как этот пост покинула Татьяна Черкавская.

На сайте Управления образования опубликованы требования к кандидатам. Среди них - высшее образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы принимаются по 3 марта 2020 года.

Дата проведения конкурсной комиссии - 11 марта.

Напомним, Черкавская, занявшая со скандалом кресло директора лицея №13 в 2017 году, в январе написала заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас исполняющим обязанности директора является Ольга Тулубаева, учитель математики. Как ранее сообщили источники "Столица на Онего", Черкавская вынуждена была покинуть свой пост после многочисленных жалоб на нее.