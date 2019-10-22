Мэрия Петрозаводска оштрафовала более 400 водителей за парковку на газонах

С начала 2019 года составлено уже более 420 протоколов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С начала года в отношении более 420 владельцев транспортных средств были составлены протоколы об административном правонарушении за парковку на газонах.

Размер административного штрафа для граждан он составляет 2-4 тысячи рублей, для юридических лиц – 20-30 тысяч рублей. В случае повторного совершения такого правонарушения, размер штрафа увеличивается: для граждан – до 4-5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 30-50 тысяч рублей.