Мэрия Петрозаводска оштрафовала нарушителей за установку незаконных рекламных баннеров

Более 40 дел об административных правонарушениях за размещение штендеров возбуждено с июля в Петрозаводске.

В центре столицы Карелии продолжают появляться штендеры. Такие щитовые конструкции нередко прикреплены к опорам контактной сети, дорожным знакам, светофорным объектам, ограждающим конструкциям, что является нарушением действующего законодательства, рассказали в администрации города.

"С 1 июля 2019 года муниципальными инспекторами, при содействии сотрудников правоохранительных органов, возбуждено 46 дел об административных правонарушениях. Административной комиссией наложено штрафов на сумму более 140 тысяч рублей", - сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, в августе власти Петрозаводска заявили о необходимости снести около 170 незаконно установленных рекламных конструкций.