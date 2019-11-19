Подписаться
Новости. Общество
18:40, 19 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Мэрия Петрозаводска оштрафовала нарушителей за установку незаконных рекламных баннеров

Загрузка...

Более 40 дел об административных правонарушениях за размещение штендеров возбуждено с июля в Петрозаводске.

В центре столицы Карелии продолжают появляться штендеры. Такие щитовые конструкции нередко прикреплены к опорам контактной сети, дорожным знакам, светофорным объектам, ограждающим конструкциям, что является нарушением действующего законодательства, рассказали в администрации города.

"С 1 июля 2019 года муниципальными инспекторами, при содействии сотрудников правоохранительных органов, возбуждено 46 дел об административных правонарушениях. Административной комиссией наложено штрафов на сумму более 140 тысяч рублей", - сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, в августе власти Петрозаводска заявили о необходимости снести около 170 незаконно установленных рекламных конструкций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-19 19:32:17
Мэрия не знает в режиме реального времени, что делают в городе? Советское враньё продолжается.
баян
2019-11-19 18:51:25
А до этого мэрия не знала об нарушении ? Может хватит дурить людей?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 2
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 18
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»