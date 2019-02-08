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Новости. Общество
11:55, 08 Февраля 2019

Мэрия Петрозаводска отсудила у экс-подрядчика по ремонту дорог более 10 млн рублей

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Арбитражный суд Карелии частично удовлетворил иск мэрии Петрозаводска к компании "Ремстройкомплект" и постановил взыскать с нее 10,7 млн рублей.

Мэрия Петрозаводска добилась в суде взыскания многомиллионной неустойки с подрядчика, занимавшегося ремонтом дорог в городе.

Суд постановил взыскать в ООО "Ремстройкомплект" в пользу администрации карельской столицы 10 млн 741 тысяч 136 рублей неустойки. Иск городской власти удволетворен частично: мэрия требовала от геподрядчика выплаты 53,7 млн рублей.

Основанием для предъявления требований явилось неустранение подрядной организацией выявленных недостатков работ в гарантийный срок.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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