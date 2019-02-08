11:55, 08 Февраля 2019
Мэрия Петрозаводска отсудила у экс-подрядчика по ремонту дорог более 10 млн рублей
Новости по теме
Загрузка...
Арбитражный суд Карелии частично удовлетворил иск мэрии Петрозаводска к компании "Ремстройкомплект" и постановил взыскать с нее 10,7 млн рублей.
Мэрия Петрозаводска добилась в суде взыскания многомиллионной неустойки с подрядчика, занимавшегося ремонтом дорог в городе.
Суд постановил взыскать в ООО "Ремстройкомплект" в пользу администрации карельской столицы 10 млн 741 тысяч 136 рублей неустойки. Иск городской власти удволетворен частично: мэрия требовала от геподрядчика выплаты 53,7 млн рублей.
Основанием для предъявления требований явилось неустранение подрядной организацией выявленных недостатков работ в гарантийный срок.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
01.02.2019, 19:10
01.02.2019, 09:26
06.02.2019, 14:45
Аналитика
06.02.2019 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
Новое
Сегодня 10:43
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии