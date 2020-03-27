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Мэрия Петрозаводска передает служебные авто медикам на период приостановки движения общественного транспорта

Новости. Общество
13:44, 28 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Автомобили администрации Петрозаводска будут переданы для нужд БСМП и городских поликлиник на время приостановки движения общественного транспорта, сообщает пресс-центр мэрии города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение о временной передаче принадлежащих мэрии транспортных средств ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи" и городским поликлиникам. Транспорт будет передан медикам на период с 29 марта по 4 апреля.

Решение принято в связи с введением дополнительных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса и полной приостановкой работы общественного транспорта.

"На протяжении всего периода приостановки работы общественного транспорта для обеспечения работы медиков Петрозаводска будет задействован транспорт городской Администрации, который высвободился из-за карантинных мероприятий и перевода части сотрудников на удаленную работу", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Петрозаводска.

Парламент Карелии также передал свой служебный транспорт медикам для борьбы с коронавирусом.

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