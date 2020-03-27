Мэрия Петрозаводска передает служебные авто медикам на период приостановки движения общественного транспорта

Автомобили администрации Петрозаводска будут переданы для нужд БСМП и городских поликлиник на время приостановки движения общественного транспорта, сообщает пресс-центр мэрии города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла решение о временной передаче принадлежащих мэрии транспортных средств ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи" и городским поликлиникам. Транспорт будет передан медикам на период с 29 марта по 4 апреля.

Решение принято в связи с введением дополнительных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса и полной приостановкой работы общественного транспорта.



"На протяжении всего периода приостановки работы общественного транспорта для обеспечения работы медиков Петрозаводска будет задействован транспорт городской Администрации, который высвободился из-за карантинных мероприятий и перевода части сотрудников на удаленную работу", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Петрозаводска.

Парламент Карелии также передал свой служебный транспорт медикам для борьбы с коронавирусом.