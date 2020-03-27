Парламент Карелии передал свой служебный транспорт медикам для борьбы с коронавирусом

Законодательное собрание приняло решение передать машины своего автопарка на нужды медучреждений в период распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает официальный паблик регионального парламента.

"Весь автомобильный транспорт, находящийся в пользовании Законодательного Собрания Карелии, передан на нужды лечебных учреждений республики", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец предложил временно передать врачам служебные машины на период сложной ситуации с коронавирусом.