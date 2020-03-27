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Парламент Карелии передал свой служебный транспорт медикам для борьбы с коронавирусом

Новости. Общество
11:55, 28 Марта 2020
фото: Пресс-служба Законодательного собрания Карелии
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Законодательное собрание приняло решение передать машины своего автопарка на нужды медучреждений в период распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает официальный паблик регионального парламента.

"Весь автомобильный транспорт, находящийся в пользовании Законодательного Собрания Карелии, передан на нужды лечебных учреждений республики", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец предложил временно передать врачам служебные машины на период сложной ситуации с коронавирусом.

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