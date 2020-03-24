Депутат Заксобрания Карелии предложил передать служебные машины в помощь врачам

Алексей Хейфец, депутат Заксобрания Карелии, предложил во время сложной ситуации с коронавирусом передать временно служебные машины врачам.

Сегодня в Законодательном собрании состоялся комитет по здравоохранению и социальной политике, где обсуждалась тема коронавируса, в ходе заседания депутат Алексей Хейфец предложил помочь врачам "скорой" и на время передать часть служебных машин врачам, которые выезжают на вызов.

"Есть такое предложение, - сказал Хейфец. - Рассмотреть часть машин, которые закреплены за депутатами и обеспечивают работу Заксобрания - если коллеги поддержат, - то хотя бы какую-то их часть передать в структуру Минздрава, в службы медпомощи на время эпидемии".

Напомним, в Карелии выросло число жителей, отправленных на самокарантин из-за коронавируса.