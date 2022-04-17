Мэрия Петрозаводска: питание в школах и детсадах города постоянно контролируется

В администрации города сообщили, что контроль за организацией питания в школах и детсадах Петрозаводска осуществляется непрерывно.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в городских школах и детсадах постоянно контролируется организация питания, однако эта работа организована по-разному.

В детских садах пищу готовят штатные повара в соответствии с нормами СанПиН. Их работу контролирует администрация учреждения и надзорные ведомства. Поставляемую по договорам продукцию детские сады принимают только при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

В школах города организацией питания занимаются предприятия, с которыми заключен договор. Их деятельность контролируют бракеражные комиссии, в состав которых входят представитель организации, медработник и представитель администрации школы. Обо всех выявленных нарушениях администрации образовательных учреждений сообщают в надзорные органы.

Кроме того, в школах и действует «Родительский контроль». Родители оценивают соответствие блюд утвержденному меню, вкусовые предпочтения детей и их удовлетворенность питанием.

Сотрудники комитета социального развития администрации Петрозаводска регулярно выезжают с внеплановыми проверками организации горячего питания в школы города.

Ранее управление Россельхознадзора по Республике Карелия зафиксировало многочисленные факты поставок в бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям качества и безопасности.