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Мэрия Петрозаводска призывает горожан быть осторожными на воде в период наступления жары

Новости. Общество
18:40, 17 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

В преддверии аномально жаркой погоды администрация Петрозаводска напомнила горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

Сообщение городских властей опубликовано пресс-центром мэрии Петрозаводска.

Городские власти перечислили ряд правил, обеспечивающих безопасность. В частности, горожанам запрещено купаться (нырять) в необорудованных и незнакомых местах; находясь вблизи водоема, нельзя оставлять без присмотра детей.

Чиновники также просят не идти на водоем в состоянии алкогольного опьянения.

В мэрии напоминают, что опасно устраивать на воде игры и соревнования.

Чиновники просят во время водных прогулок или рыбалки надевать спасательный жилет, заранее проверять снаряжение и средства оповещения.

Также в сообщении говорится, что при нахождении на борту маломерного судна нельзя сидеть на его бортах и перегибаться через края.

"В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в Единую службу спасения – 01 (с мобильного – 112) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру 051. Звонки принимаются круглосуточно", - заключили в мэрии.

Ранее в Петрозаводске в Онежском озере утонули трое школьников. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей

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