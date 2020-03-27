Мэрия Петрозаводска призывает горожан соблюдать правила пожарной безопасности

Сжигание мусора и травы во время весенней уборки приусадебных участков не должно стать причиной пожара, сообщили в администрации Петрозаводска.

Начало весеннего сезона для владельцев частных домов сопряжено с уборкой прилегающих участков и огородов. Поджог мусора и сухой травы в такой период – распространенная причина возникновения пожаров.

Администрация города напоминает гражданам о том, что пал сухой травы и мусора, разведение костров без соблюдения правил обращения с огнем могут:

- нанести урон жизни и здоровью людей;

- лишить граждан жилья;

- навредить окружающей среде;

- причинить экономический ущерб.

Нередко уличное возгорание происходит из-за детской шалости. В период режима карантина школьники не должны проводить свой досуг бесконтрольно.

Для пресечения фактов нарушения правил пожарной безопасности, а также при угрозе и возникновении пожара следует сообщить в оперативную службу: "01" (со стационарного телефона); "101" или "112" (с мобильного телефона).

Напомним, пожарные в Петрозаводске пять раз за день выезжали тушить мусор.