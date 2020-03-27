Мэрия Петрозаводска призывает горожан соблюдать правила пожарной безопасности

Сжигание мусора и травы во время весенней уборки приусадебных участков не должно стать причиной пожара, сообщили в администрации Петрозаводска.
Начало весеннего сезона для владельцев частных домов сопряжено с уборкой прилегающих участков и огородов. Поджог мусора и сухой травы в такой период – распространенная причина возникновения пожаров.
Администрация города напоминает гражданам о том, что пал сухой травы и мусора, разведение костров без соблюдения правил обращения с огнем могут:
- нанести урон жизни и здоровью людей;
- лишить граждан жилья;
- навредить окружающей среде;
- причинить экономический ущерб.
Нередко уличное возгорание происходит из-за детской шалости. В период режима карантина школьники не должны проводить свой досуг бесконтрольно.
Для пресечения фактов нарушения правил пожарной безопасности, а также при угрозе и возникновении пожара следует сообщить в оперативную службу: "01" (со стационарного телефона); "101" или "112" (с мобильного телефона).
Напомним, пожарные в Петрозаводске пять раз за день выезжали тушить мусор.
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